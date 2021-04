Quali sono i codici vincenti della lotteria degli scontrini di aprile

8 Aprile 2021 – 15:04

Scontrino con pagamento digitale Foto di Karolina Grabowska da PexelsL’Agenzia dogane e Monopoli ha pubblicato i dieci codici vincenti nella seconda estrazione mensile della lotteria degli scontrini, il progetto del programma Italia Cashless per favorire la diffusione dei pagamenti elettronici. Accedendo all’area riservata del portale con la propria identità digitale, gli utenti possono già verificare se i numeri fortunati corrispondono a un biglietto in possesso e scoprire se hanno vinto 100mila euro. In caso di “match” arriverà comunque una notifica ufficiale via pec, oppure con una raccomandata postale o ancora con un messaggio nell’area riservata del portale stesso.

All’estrazione di aprile hanno partecipato 685,7 milioni di biglietti virtuali, in aumento rispetto al mese scorso quando erano stati 542 milioni. Ogni biglietto virtuale corrisponde a un euro speso, a partire da un euro in su, generato da 22,3 milioni di scontrini battuti nel mese di marzo, con l’apposito codice lotteria esibito dal consumatore all’esercente per la lettura con lo scanner, prima di pagare l’acquisto. I corrispettivi valevoli sono aumentati di circa un terzo rispetto alla prima estrazione.

La proroga per i commercianti

I commercianti hanno ottenuto nel frattempo una nuova proroga per l’adeguamento dei registratori telematici per inviare i corrispettivi giornalieri. Lo ha deciso un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, il 30 marzo: gli esercenti avranno tempo fino all’1 ottobre per aggiornare l’apparecchio, dichiarare la conformità di un modello già approvato o acquistarne uno nuovo in grado di comunicare con l’ente statale utilizzando il tracciato 7.0, che è quello utilizzato anche per la lotteria degli scontrini. La scadenza era fissata all’1 aprile, ma così slitta di altri mesi. Il mese scorso i registratori telematici attivi erano 1,4 milioni, ma solo 304mila hanno inviato i dati che permettono di partecipare alla “riffa” di Stato a cui comunque, gli esercenti non sono obbligati ad aderire.

Le prossime estrazioni

Ogni estrazione mensile mette in palio 10 premi da 100mila euro per chi acquista e altrettanti da 20mila euro per i venditori che hanno emesso lo scontrino vincente. Le prossime estrazioni mensili saranno sempre il secondo giovedì del mese: 13 maggio, 10 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 9 settembre, 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre. L’appuntamento di giugno darà il via anche alle estrazioni settimanali che distribuiranno 15 premi da 25mila euro per chi compra e 15 premi da 5mila euro per chi vende. A inizio 2022 un’estrazione annuale metterà in palio un unico premio da 5 milioni di euro per un fortunato acquirente e un milione per il venditore estratto insieme a lui.

