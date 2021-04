Mainstream è il film con Andrew Garfield nei panni di uno Youtuber di successo

Siamo circondati, sono ovunque attorno a noi. Alcuni ritraggono la loro vita quotidiana, altri mandano messaggi importanti, altri ancora pensano solo a divertirsi. E, filmando tutto ciò, diventano veri e propri influencer del web, in particolare su YouTube. A esplorare questo fenomeno dei nostri tempi è Mainstream, nuovo film di Gia Coppola, nipote di Francis Ford Coppola e di Sofia Coppola, fattasi già notare per la pellicola Palo Alto tratta dai racconti di James Franco. Qui la regista affronta appunto la cosiddetta influencer culture, ritraendo la vita vera o presunta di uno youtuber sfaccendato che vive un’improvvisa e grandiosa notorietà. A dargli il volto è Andrew Garfield.

Come si vede nel trailer disponibile qui sopra, Mainstream vuole raccontare le luci e le ombre di un’esistenza che è specchio esatto dei nostri tempi. Garfield è Link, ma si fa chiamare anche No One Special (Nessuno di speciale). Assume una grande popolarità filmandosi mentre, in sostanza, non combina granché, fra un tuffo in piscina e un giro con il suo hoverboard. Una ragazza di nome Frankie (e interpretata da Maya Hawke, già vista in Stranger Things) ne subisce il fascino e si illude di poter diventare anche lei famosa collaborando con lui nei video. Presto, però, metterà tutto in discussione.

Nel cast compaiono anche Jason Schwartzman (sempre del clan dei Coppola), il giovane Nat Wolff (Città di carta, Death Note) nei panni del prudente amico Jake, e personalità di YouTube molto popolari negli Stati Uniti come Patrick Starr e il controverso Jake Paul. Mainstream aveva fatto il suo debutto in anteprima mondiale lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia e sarà ora diffuso negli Stati Uniti a partire dal 7 maggio.

