Immuni: possibile la segnalazione in autonomia

8 April 2021 – 16:13

La versione 2.4.0 di Immuni permette agli utenti di inserire in autonomia il Codice Univoco Nazionale associato al risultato del tampone molecolare.

