Hotline è la nuova app di FB che sembra Clubhouse

8 April 2021 – 16:45

Il social network in blu sperimenta un’app che ricorda da vicino Clubhouse, ma che aggiunge la componente video all’equazione: si chiama Hotline.

