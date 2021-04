Gianmatteo Manghi è il nuovo CEO di Cisco Italia

8 April 2021 – 10:37

Da oltre due decenni al servizio del gruppo, Manghi assume il ruolo di amministratore delegato di Cisco Italia in passato nelle mani di Santoni.

