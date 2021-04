È in arrivo un nuovo film di Asterix e Obelix, nel cast anche Ibrahimović

8 Aprile 2021 – 21:04

Non pago di aver debuttato a Sanremo 2021, ora Zlatan Ibrahimović ha deciso di tentare anche la carriera cinematografica. Il calciatore svedese, attualmente nelle fila del Milan, sarà nel prossimo film di Asterix e Obelix, le cui riprese inizieranno il 12 aprile. Interpreterà Antivirus, personaggio introdotto in Missione Cleopatra del 2002 e allora interpretato dall’attore Jean-Paul Rouve.

Non si sa molto della trama di questo nuovo progetto, che s’intitolerà in originale Astérix e Obélix: L’Empire du Milieu e sarà ambientato in Cina. Anche le riprese dovevano essere effettuate lì l’anno scorso, ma la casa produttrice Pathé le aveva sospese a causa del coronavirus e ora ha deciso di trasferirle del tutto in Francia, con scene aggiuntive girate in Marocco. Il cast ospita già parecchie new entry, che sostituiscono gli interpreti precedentemente impegnati nei ruoli principali: a dare il volto ad Asterix ci pensa Guillaume Canet, a sostituire Gérard Depardieu c’è Gilles Lellouche, Marion Cotillard prende il posto di Monica Bellucci – Cleopatra regina d’Egitto Cleopatra e Vincent Cassel subentra ai predecessori Alain Delon e Fabrice Luchini nella parte di Cesare.

Tratta dai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo, la serie cinematografica è stata inaugurata nel 1999 con il primo film Asterix e Obelix contro Cesare, che è divenuto il più visto di quell’anno. È poi continuata nel 2002 con Missione Cleopatra, nel 2008 con Asterix alle Olimpiadi e nel 2012 con Al servizio di sua maestà. Il quinto capitolo, diretto da Guillame Canet (Piccole bugie fra amici), è destinato a debuttare nel 2022 e in molti paesi sarà distribuito da Netflix.

The post È in arrivo un nuovo film di Asterix e Obelix, nel cast anche Ibrahimović appeared first on Wired.

Fonte: Wired