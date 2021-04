Cavi ordinati e nascosti con fascetta e adesivo: -28%

8 Aprile 2021 – 16:49

Una serie di fascette regolabili ed un pacchetto di adesivi con occhiello passante: l’offerta su Amazon offre una soluzione per far ordine tra i cavi.

The post Cavi ordinati e nascosti con fascetta e adesivo: -28% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico