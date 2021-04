Alienware M15 R5, gaming laptop con CPU Ryzen 5000

8 Aprile 2021 – 19:49

Dopo 14 anni, il produttore statunitense ha annunciato un nuovo notebook con processori AMD, ovvero Alienware M15 R5 con schermo da 15,6 pollici.

