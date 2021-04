Quanto vale Clubhouse? 4 miliardi di dollari

7 April 2021 – 16:12

Clubhouse sta cercando nuovi investitori e mette sul piatto una valutazione potenziale da 4 miliardi di dollari: modello di business cercasi.

