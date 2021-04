Nokia sceglie i nuovi Xeon per ridurre i consumi

7 Aprile 2021 – 13:50

Nokia ha scelto i nuovi processori Intel Xeon Scalable a 10 nanometri per incrementare le prestazioni e ridurre i consumi del data center AirFrame.

