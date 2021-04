Mini PC ACEPC AK2 da 6/128GB a un prezzo eccezionale!

7 Aprile 2021 – 10:49

Amazon propone in offerta lampo uno dei migliori Mini PC in commercio grazie ad un rapporto qualità/prezzo imbattibile: l’ACEPC AK2.

The post Mini PC ACEPC AK2 da 6/128GB a un prezzo eccezionale! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico