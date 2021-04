Kit Wi-Fi mesh/powerline Tp-Link al minimo storico

7 Aprile 2021 – 19:50

Amazon propone al prezzo più basso di sempre uno dei migliori kit Wi-Fi mesh: il TP-Link Deco P9 con sistema ibrido mesh/powerline.

The post Kit Wi-Fi mesh/powerline Tp-Link al minimo storico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico