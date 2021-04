Il live-action Disney Crudelia arriva a maggio. Intanto qui il trailer

7 April 2021 – 17:20

Nel nuovo trailer ufficiale di Crudelia, giustamente, ci sono dei dalmata. Il film live-action in cui l’attrice premio Oscar Emma Stone dà volto e corpo a Crudelia De Mon, l’antagonista de La carica dei cento e uno, è ambientato durante la rivoluzione punk nella Londra degli anni ’70 e segue la metamorfosi di una giovane ragazza intelligente e creativa, Estella, che pian piano asseconda il suo lato più oscuro fino a trasformarsi in Cruella, il nome che in originale è entrato nella storia dei villain Disney.

Nella clip di anticipazione si vede che scatenare la furia di Estella è la spietata baronessa von Hellman, interpretata da Emma Thompson. Fondatrice di una casa di moda, disposta a tutto per di affermare la propria superiorità, è un po’ il modello negativo a cui assomiglierà la futura Crudelia: dopo aver assunto la giovane, infatti, la maltratta al pari di tutti gli altri dipendenti; quello che la baronessa non sa, però, è che la ragazza si alleerà con due ladri per mettere a segno una serie di colpi volti a far arrabbiare la datrice di lavoro. Fra questi, appunto, anche il rapimento dei suoi fidi dalmata da compagnia.

Diretto da Craig Gillespie, acclamato di recente per il biopic Tonya, Crudelia è un racconto dissacrante che reinventa in modo trasgressivo e affascinante le origini di una delle cattive più memorabili della storia dei film per l’infanzia. Fra i produttori, oltre alla stessa Stone, c’è anche Glenn Close, che aveva dato vita allo stesso personaggio nelle prime versioni in carne ed ossa alla fine degli anni ’90. Il film è destinato a uscire il 28 maggio nelle sale italiane, in base alle eventuali riaperture, e sarà disponibile in contemporanea sullo streaming Disney+ con accesso Vip.

