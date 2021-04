I nuovi orologi Swatch in Bioceramic

7 April 2021 – 12:04

(Foto: Swatch)Entro la fine dell’anno in corso Swatch utilizzerà un nuovo e innovativo materiale per le sue principali linee di orologi. Composto da due terzi di ceramica e un terzo di plastica di origine biologica, Bioceramic può mettere sul piatto diversi vantaggi come un’alta resistenza, una scarsa rigidità e un feeling molto gradevole al tatto.

Soltanto lo scorso settembre 2020 Swatch presentava il progetto Bioreloaded per sostituire tutta la plastica tradizionale adottata per i propri modelli di orologi con una variante biologica, riportando peraltro in auge un iconico design del 1983. Mezzo anno più tardi, la società svizzera è pronta al passo successivo con una soluzione che mantiene alta l’attenzione per un maggiore rispetto dell’ambiente a una tecnologia costruttiva di nuova generazione.

(Foto: Swatch)La resistenza leggera della ceramica incontra dunque la sostenibilità della bio-plastica con un materiale setoso al tatto e termosensibile, ovvero in grado di adattarsi velocemente alla temperatura del corpo garantendo un maggiore comfort in ogni stagione. Per presentare Bioceramic, Swatch ha scelto di puntare sul caratteristico modello Big Bold a grande cassa (47 mm di diametro) con un design cosiddetto architettonico e una versione naked minimalista che mette in bella mostra il movimento interno. Cinque i colori da scegliere tra i tradizionali bianco e nero e i più particolari azzurro cielo, rosa e il grigio colore Pantone 2021.

(Foto: Swatch)La nuova collezione Swatch si potrà acquistare dal prossimo 15 aprile 2021 in tutti gli Swatch Store, sul canale online ufficiale e in alcuni rivenditori autorizzati per un prezzo di 125 euro.

