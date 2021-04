Finalmente si potranno trasferire le chat WhatsApp da Android a iPhone (e viceversa)

7 April 2021 – 11:20

(Foto: Wabetainfo)Dovrebbe debuttare a breve una delle funzioni di WhatsApp più richieste dagli utenti ossia la possibilità di effettuare un trasferimento chat da Android a iPhone e viceversa per importare l’intero backup delle conversazioni nel caso in cui si fosse acquistato uno smartphone con diverso sistema operativo.

Ad anticipare la novità è ancora una volta il portale di riferimento Wabetainfo che ha sondato le funzionalità delle versioni beta in test scovando il comando Muovi chat a Android / iPhone pensata proprio per un semplice esporta-importa di conversazioni e relativi allegati da un os all’altro. Secondo quanto trapela dalle anticipazioni, l’opzione non sarà automatica, ma si dovrà attivare così da creare verosimilmente un backup in grado di comunicare facilmente tra le varie piattaforme.

Come al solito non è detto che una funzione in fase di test verrà poi di sicuro implementata in un successivo aggiornamento, ma è indubbio che questa opzione di trasferimento chat universale rientri perfettamente nell’ottica di una maggiore apertura di WhatsApp. Tra le altre feature ormai attese da anni c’è infatti anche quella dell’uso di una sola utenza condivisa tra vari dispositivi simultaneamente. Qualcosa che è già possibile da anni su rivali come Telegram (anche da un’app all’altra) oppure WeChat.

Per chi non potesse o volesse aspettare, è in realtà possibile anche ora trasferire chat di WhatsApp da Android a iPhone o viceversa attraverso servizi esterni (a rischio e pericolo di un metodo non ufficiale). Ci sono svariate app sui vari store e software, ma serve prudenza dato che si parla di dati molto delicati come conversazioni private (e relative preziose informazioni o foto/video inclusi). Per questo motivo è meglio affidarsi a soluzioni collaudate come per esempio quella di Dr.Fone che costa 29,99 euro e sfrutta il computer come sponda.

