Chrome OS 90 supporterà Android 11

7 April 2021 – 16:32

Chrome OS 90, che verrà distribuito il prossimo 13 aprile, includerà il supporto per Android 11 e quindi per nuove funzionalità, come il dark mode.

Fonte: Punto Informatico