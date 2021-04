C’è il trailer dell’atteso action di Stefano Sollima Senza Rimorso

7 April 2021 – 11:20

https://www.youtube.com/watch?v=w0f4MLaZApQ

Dopo la prima clip di anticipazione dello scorso marzo, arriva ora un nuovo trailer di Senza rimorso, l’action di Stefano Sollima tratto dal romanzo omonimo di Tom Clancy. Il film segue la vicenda di John Clark, efficientissimo agente della Cia, noto per il numero di avversari eliminati nel corso della sua carriera, che viene richiamato sul campo per una missione parecchio pericolosa: affrontare un gruppo terroristico russo che minaccia l’intero pianeta. In realtà la sfida s’intreccia a un piano di vendetta personale: la moglie è stata uccisa anni prima.

A dare il volto a John Clark è l’attore Michael B. Jordan. Con lui nel cast Jodie Turner-Smith (Queen & Slim, Nightflyers), nei panni di una soldatessa dei Navy Seal; Jamie Bell (il giovane protagonista di Billy Elliot), in quelli di un ambiguo collega della Cia; Guy Pearce, che interpreta il segretario della difesa Thomas Clay. Stefano Sollima, che ha diretto le serie di successo Romanzo criminale, Gomorra e ZeroZeroZero, torna ai film d’azione di respiro internazionale dopo Sicario, nel 2018, con protagonista Benicio del Toro. A scrivere Senza rimorso è sempre Taylor Sheridan, autore della sceneggiatura con Will Staples.

Inizialmente pensato per uscire nelle sale e poi rimandato a lungo per via del coronavirus, il film debutta il 30 aprile su Amazon Prime Video, piattaforma che ha già adattato un’altra opera dello stesso Tom Clancy nella serie Jack Ryan con John Krasinski.

The post C’è il trailer dell’atteso action di Stefano Sollima Senza Rimorso appeared first on Wired.

Fonte: Wired