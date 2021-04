Twitter: velocità ridotta in Russia fino al 15 maggio

6 April 2021 – 9:51

Il governo russo ha concesso altri 40 giorni di tempo a Twitter per rimuovere i contenuti illegali, prima di bloccare l’accesso al social network.

