Nuovi iMac con schermo da 24 e 32 pollici?

6 April 2021 – 12:58

In base alle ultime indiscrezioni, Apple potrebbe annunciare due iMac con schermo da 24 e 32 pollici (quest’ultimo dovrebbe sostituire l’iMac Pro).

The post Nuovi iMac con schermo da 24 e 32 pollici? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico