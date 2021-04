Mac con Apple M1, l’upgrade RAM e SSD è possibile

6 Aprile 2021 – 19:49

Qualcuno in Cina è riuscito a eseguire con successo l’upgrade di RAM e SSD su un computer della linea Mac dotato del chip Apple M1.

The post Mac con Apple M1, l’upgrade RAM e SSD è possibile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico