Le riunioni di Zoom sul nuovo Echo Show 10

6 Aprile 2021 – 10:49

Arriva il supporto a riunioni e videochiamate su Zoom per il nuovo smart display Echo Show 10 di Amazon con assistente virtuale Alexa.

