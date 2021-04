La mascherina tech di Will.i.am con le cuffie incorporate

6 April 2021 – 17:27

(Foto: Xupermask)In attesa di una rivisitazione moderna della celebre maschera anti peste nera dal lungo e inquietante becco, una delle proposte più cyberpunk che si potranno presto acquistare è quella presentata dal cantante Will.i.am che ha ufficializzato la sua Xupermask: un concentrato di tecnologia per chi vuole mettere al sicuro il proprio respiro e al contempo godersi un po’ di musica in alta qualità.

Il frontman Black Eyed Peas si è infatti rivolto al ben noto Jose Fernandez, il prestigioso costumista di Hollywood che di recente ha firmato le nuove stilose tute spaziali di SpaceX. La produzione è stata invece affidata alla multinazionale Honeywell. Il risultato è una maschera che avvolge in modo aderente il viso come una fascia, in modo simile a quanto già visto al Ces 2021 con la proposta tamarra di Razer.

(Foto: Xupermask)Anche su Xupermask sono peraltro montate luci led circolari in corrispondenza delle prese d’aria frontali, mentre la maschera in sé è ordinabile in bianco oppure in nero, con una serie di inserti colorati nella zona sotto il mento. Così come la maschera Blanc, anche su Xupermask si è optato per filtri hepa in grado di bloccare la quasi totalità delle particelle e microorganismi, mentre le cuffie integrate sono di tipo in-ear con connessione via bluetooth 5.0 allo smartphone o a un’altra sorgente compatibile. A bordo anche microfono per effettuare chiamate e l’ormai immancabile tecnologia di cancellazione attiva del rumore per isolarsi acusticamente dal mondo circostante.

La maschera Xupermask si troverà in vendita dal prossimo 8 aprile in Europa e Nord America per un prezzo di 299 dollari ossia 250 euro circa, ci si può pre-registrare sul sito ufficiale. Tra gli artisti più amanti del tech e più appassionati di spazio, Will.i.am non è nuovo a iniziative innovative; è sua la firma di Reach for the Stars, la prima canzone trasmessa da Marte nel 2012 attraverso il rover Curiosity.

