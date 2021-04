Google Workspace, limite storage posticipato al 2022

6 Aprile 2021 – 13:49

Le limitazioni sullo spazio di storage che doveva entrare in vigore dal 1 giugno 2021 sono state posticipate al 1 febbraio 2022 per Google Workspace.

