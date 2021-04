Bezos e Musk i più ricchi della classifica Forbes

6 April 2021 – 16:46

Il numero uno di Amazon e quello di Tesla-SpaceX dominano la classifica compilata da Forbes con i miliardari di tutto il mondo: patrimoni da capogiro.

The post Bezos e Musk i più ricchi della classifica Forbes appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico