Axios Italia, Registro Elettronico fermo per ransomware

6 Aprile 2021 – 13:50

Il Registro Elettronico basato sui servizi Axios Italia in queste ore non è raggiungibile a causa di quello che viene considerato un ransomware.

The post Axios Italia, Registro Elettronico fermo per ransomware appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico