Oracle vs Google, la Corte Suprema è per il fair use

5 Aprile 2021 – 19:49

La Corte Suprema USA ha chiuso la decennale vertenza tra Oracle e Google sull’uso delle API Java: la Corte sposa la logica del fair use.

The post Oracle vs Google, la Corte Suprema è per il fair use appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico