Facebook: di nuovo online 533 milioni di dati

5 April 2021 – 10:00

I dati di oltre 533 milioni di utenti Facebook, sottratti a fine 2019, sono stati pubblicati nuovamente online e offerti in forma gratuita a tutti.

Fonte: Punto Informatico