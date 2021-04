Microsoft Build 2021: online dal 25 al 27 maggio

4 April 2021 – 10:00

Microsoft ha confermato che la conferenza Build 2021 si svolgerà dal 25 al 27 maggio in versione digitale e gratis per tutti.

The post Microsoft Build 2021: online dal 25 al 27 maggio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico