FiberCop, nuova società operativa dal 1 aprile

4 Aprile 2021 – 13:49

La nuova società formata da TIM, KKR Infrastructure e Fastweb, operativa dal 1 aprile, porterà la FTTH a 1 Gbps in 1.610 comuni nelle aree grigie e nere.

