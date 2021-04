Vaccini venduti attraverso canali Telegram

3 Aprile 2021 – 13:49

La GdF ha scoperto un traffico di vaccini contraffatti attraverso vari canali Telegram: una dose viene offerta a 155 euro con spedizione refrigerata.

