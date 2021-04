Ubuntu Hirsute Hippo, disponibile la beta

3 Aprile 2021 – 10:49

Annunciato in via ufficiale il rilascio della beta di Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo nelle sue versioni Desktop, Server e Cloud. Pubblicato anche come ormai da tradizione lo sfondo della release, visibile nell’immagine di apertura. Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo in beta Basata sul kernel Linux 5.11 e con ambiente desktop GNOME 3.38, la piattaforma vedrà la […]

Fonte: Punto Informatico