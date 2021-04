Apple blocca le app che tracciano gli utenti

3 April 2021 – 10:00

Apple ha iniziato a bocciare le app con SDK di terze parti che tracciano l’utente senza permesso, violando le nuove regole previste con iOS 14.5.

The post Apple blocca le app che tracciano gli utenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico