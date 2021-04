Android, le app non vedranno più le altre app

3 Aprile 2021 – 10:50

A partire dal mese di maggio Google imporrà limiti più restrittivi agli sviluppatori Android: non potranno ricavare l’elenco delle app installate.

