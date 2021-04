Zola è il primo film tratto da un thread di Twitter

2 Aprile 2021 – 9:14

Un fotogramma del trailer di Zola È uscito il trailer del film Zola, il primo lungometraggio basato interamente su un thread di Twitter di 184 parti, risalente al 2015.

La discussione in questione racconta il viaggio on the road verso la Florida fatto da un’ex cameriera di Hooters, Zola, da una prostituta, il fidanzato e un terzo uomo. Il racconto del viaggio è stato snocciolato da Aziah Zola King in 148 tweet che ora grazie a Hollywood rivivranno sul grande schermo (attualmente il thread non esiste più sul social network, ma è recuperabile tramite una serie di screenshot ricaricati su Imgur).

Le due donne nel film saranno interpretate da Taylour Paige e Riley Keough e con loro gli spettatori rivivranno quello strano viaggio che ha portato le due protagoniste a viaggiare fino al Sunshine State per guadagnare soldi ballando negli strip club, in una pellicola che tocca temi come lo sfruttamento della prostituzione e il razzismo.

La vicenda nel 2015 era entrata in tendenza con l’hashtag #TheStory riscuotendo successo in tutto il mondo e attirando commenti da personalità dello spettacolo del calibro di Ava DuVeranay, regista di Selma, che definì la storia come carica di “dramma, umorismo, azione, suspense, sviluppo del personaggio”. Perfetta per un film, insomma.

Sebbene la vicenda sia stata abbellita di dettagli di colore per renderla più accattivante per il pubblico del social network, il thread è diventato un’ottima sceneggiatura per un film on the road. A fare la fortuna del thread, al tempo della sua pubblicazione, era stato anzitutto un problema che affligge gli Stati Uniti da tempo: quello dei trafficanti di sesso e del mercato che alimenta la pratica di costringere giovani donne a prostituirsi.

Twitter potrebbe sembrare un’insolita fonte di ispirazione ma, sebbene questo sia effettivamente il primo film che approda sul grande schermo traendo ispirazione da un suo filotto di messaggi, WarnerMedia, nel 2020, aveva annunciato di aver iniziato l’adattamento per una serie dedicata alla piattaforma Hbo Max totalmente incentrata sull’account Twitter One Perfect Shot.

Zola arriverà al cinema il prossimo 30 giugno.



