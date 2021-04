Webcam 1080p per Skype, Teams e Zoom a meno di 20 euro

2 April 2021 – 19:31

Amazon propone una webcam piuttosto versatile e di buona qualità ad un prezzo davvero eccezionale: meno di 20 euro per una camera 1080p a 30fps.

The post Webcam 1080p per Skype, Teams e Zoom a meno di 20 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico