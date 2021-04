Seven Souls in the Skull Castle: i Sette samurai del teatro nipponico

Su Netflix sono appena sbarcati tre dei cinque allestimenti “stagionali” di Seven Souls in the Skull Castle (già nella libreria della piattaforma originale), spettacolo teatrale giapponese unico. Racconto epico di samurai sceneggiato dal drammaturgo, sceneggiatore e mangaka Kazuki Nakashima – famoso in Occidente come autore di fumetti e anime, da Kill la Kill a Promare a Gurren Lagann fino a Batman Ninja – è una delle produzioni più emozionanti, memorabili e “diverse” che ci è capitato di vedere di questi tempi, nonché la manifestazione dello stadio più avanzato dell’evoluzione del teatro grazie al supporto della tecnologia.

Mix di tradizione nipponica e cultura pop contemporanea questa monumentale play dal grandeur shakespeariano, Seven Souls in the Skull Castle è ambientata nel Giappone feudale del 1590 nella regione del Kanto, dove un signore della guerra folle si oppone ai tentativi di unificazione del paese e viene ostacolato da due vecchi compagni di battaglia. A rendere unica quest’opera teatrale non è solo un copione accattivante e “flessibile” (ci torniamo più avanti) ma anche e soprattutto il palco rotante a 360° che ospita l’azione. Senza la portentosa tecnologia che vi sottende, Seven Souls sarebbe stato irrealizzabile.

L’IHI Stage Around Tokyo è un enorme struttura circolare che gira attorno al pubblico (la platea si trova al centro) suddivisa in una mezza dozzina di set sormontati da enormi schermi per la proiezione dello sfondo, con un tapis roulant che simula la corsa dei personaggi, un impianto acustico avvolgente che immerge totalmente lo spettatore nell’azione ed effetti speciali visivi impressionanti. Di recente il pubblico ha pure potuto sperimentare la versione in realtà aumentata grazie all’ausilio di smart glasses con i quali gli spettatori stranieri possono anche avvalersi della traduzioni in sottotitoli.

La brillante idea del canale giapponese Tbs di filmare gli spettacoli e trasformarli in veri e propri film si rifà al National Theatre, l’iniziativa britannica di filmare le play del West End londinese che ha permesso ad allestimenti come il Frankenstein di Danny Boyle di essere visti dal vasto pubblico. Per chi, come chi scrive, la perdita dell’esperienza magica offerta dal teatro era un grosso ostacolo alla visione di queste opere teatrali registrate, il consiglio è di ravvedersi, specialmente di questi tempi che rendono impossibile molte attività. Tornando a Seven Souls, quest’opera fa parte del glorioso teatro giapponese: anche in Italia sono giunte compagnie che hanno introdotto il pubblico alle sue declinazioni più suggestive come il teatro Noh o il Kabuki. In molti meno hanno avuto, invece, la fortuna di vivere l’esperienza del Takarazuka, gli allestimenti con cast totalmente femminili come la celebre versione teatrale di Versailles no bara (il cartone di Lady Oscar).

Seven Souls in the Skull Castle (ovvero “sette anime nel castello del teschio”, in originale Dokurojo no Shichinin) è come accennato, ambientata alle fine del XVI secolo, l’anno 18 dell’era Tensho. Il signore feudale Nobunaga (figura realmente esistita che ispira anche la versione di Joker del film animato della Warner Batman Ninja, sempre firmato da Nakashima) è perito cercando di unificare il paese. Un nuovo tentativo viene fatto da un altro daimyo, Hideyoshi Toyotomi, che sta marciando verso il Kanto con un esercito di duecentomila uomini. Il diabolico Tenmao, ex generale di Nobunaga che ha perso la ragione dopo la morte del suo signore, vive asserragliato nell’oscuro Castello del Teschio e ha la fama di essere invincibile come il demonio. Merito di un’armatura impenetrabile, forgiata dagli occidentali. Tenmao si oppone all’unificazione e ha bisogno di un generale eccezionale per respingerla: questi è Ranmaru, nobile e silenzioso samurai che vive sotto il falso nome di Ranbei proteggendo un villaggio di geishe che è anche il rifugio dei ribelli e dell’ultimo arrivato, il misterioso abilissimo spadaccino Sutenosuke, il terzo generale di Nobunaga.

L’allestimento “regolare” di Seven Souls del 2011, annoverava nei panni dei tre protagonisti Shun Oguri (Sutenosuke) di Godzilla vs Kong, celeberrimo attore giapponese visto in numerose trasposizioni live action di manga (da Great Teacher Onizuka a Lupin III, da Gintama a Crows Zero), il ballerino Mirai Moriyama (Tenmao) e Taichi Saotome (Ranbei), altro attore noto per i ruoli in trasposizioni di manga come Crows Explode, la saga di High & Low e Bleach che oltre a vantare un talento impressionante come spadaccino è anche uno degli onnagata (interpreti maschili di ruoli femminili teatrali) più eleganti e famosi del Giappone.

Nelle tre ore che compongono questa versione di Seven Souls il trio, e il resto di una compagnia che conta una cinquantina di membri – Gekidan Shinkansen diretta da Hidenori Inoue – la play offre uno spettacolo inedito che unisce una messa in scena monumentale con un profluvio di effetti visivi (le proiezioni dello schermo che offre profondità e l’impressione di infiniti panorami) e sonori sensazionali, sequenze di azione maestose dalle coreografie marziali complicatissime tra furibondi scontri di massa a sofisticati duelli e un copione di grande respiro che oscilla tra dramma e commedia, tra epica tradizionale e pastiche ipercitazionista. Il risultato è un’opera teatrale seminale, il Sette samurai del teatro nipponico.

Impossibile determinare quale sia la versione migliore, se la regolare oppure una di quelle che un paio di anni fa si sono susseguite per un anno e mezzo, suddivise in stagioni: Season: Flower, Season: Bird, Season: Wind e le inedite Season: Moon e Season: Goku. Ognuna si presenta con modifiche al cast e alterazioni, omissioni e aggiunte di personaggi, sottotrame e registro. Per esempio, la Flower vede il ritorno di Oguri nei panni di un Sutenosuke più stoico, che si aggira non più con un tubo di ferro come arma al posto della katana bensì con un ventaglio (in Wind è una fiaschetta di sake); il Sutenosuke di Bird, versione musical di Seven Souls, non veste più di bianco bensì di nero ed è quasi una figura di secondo piano. In Flower Tenmao ha i capelli bianchi ed è sfigurato (tanto da sembrare un vero demone) e la sua relazione con Ranbei è molto meno erotica.

In Flower il fabbro che forgia la spada speciale di Sutenosuke non è più la sua squinternata vedova ma un vero e proprio sollievo comico che non nasconde l’amore perverso per le spade (le sue amanti, con nomi di donne come Micchi e Masako), con le quali ama tagliarsi. Se Flower è, tra queste, tre, il “remake” più equilibrato, Bird e Wind sono quelli più sperimentali o bizzarri: se Bird è la versione musical (come accennato), Wind è la più audace ma anche derivativa: trasforma i variopinti ribelli che facevano da coro in austeri ronin, Tenmao e le geishe nella divinità e nelle ancelle popolari dei drama cinesi, e Sutenosuke nel classico spadaccino dall’atteggiamento clownesco dei manga che nasconde senso dell’onore e del sacrificio, e immenso talento nelle arti marziali. Ognuno degli allestimenti offre un intrattenimento unico e diverso, quindi il consiglio è: guardateli tutti.

