Negozi Amazon con sconti sui prodotti invenduti?

2 Aprile 2021 – 13:49

I prodotti che non trovano fortuna sullo store online potrebbero finire sugli scaffali di negozi fisici appositamente aperti dal gruppo.

The post Negozi Amazon con sconti sui prodotti invenduti? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico