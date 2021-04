Mini PC Intel 4 core 8/64GB doppio monitor in offerta

2 Aprile 2021 – 19:50

Amazon propone un buon mini PC già estremamente economico, a prezzo scontato, caratterizzato da un processore Intel quad-core ed una buona espandibilità.

The post Mini PC Intel 4 core 8/64GB doppio monitor in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico