Foto dei tulou di Fujian, i bizzarri edifici rurali cinesi di cui non avevate sentito parlare

2 April 2021 – 17:31

Annoverati tra i siti Patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2008, gli yuan lou o tulou di Fujian sono le abitazioni rurali cinesi tipiche del popolo hakka nelle aree montuose del sud-est del Fujian. Questi enormi complessi residenziali che ricordano piccole città fortificate e possono ospitare fino a 800 persone, sono perfetti da un punto di vista organizzativo e architettonico: ben illuminati, ventilati, antisismici, restano caldi in inverno e freschi d’estate.

Costruiti principalmente tra il XII e il XX secolo, i tulou hanno strutture esterne fortificate da terra compattata mescolata con pietra, bambù, legno e altri materiali poveri di cui disponevano gli Hakka, stabilitisi qui secoli prima in cerca di pace. Non è chiaro da dove provenga questo stile di costruzione perfezionato nel corso degli anni, quel che è certo è che molti membri della comunità hanno continuato a essere nomadi. Mentre si spostavano da un posto all’altro, costruirono i tulou per proteggersi, ed è la ragione per cui questi edifici possono essere scovati in diverse regioni lungo la costa del Fujian.

Un vero e proprio tesoro folkloristico sperduto in Oriente che negli anni ha catalizzato non solo l’attenzione di tanti architetti e studiosi, ma di un numero sempre maggiore di turisti.

