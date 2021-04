È in arrivo un nuovo film dedicato a Supergirl

2 April 2021 – 18:05

Dopo che la Warner Bros ha lasciato intendere di non voler fare alcun seguito di Justice League di Zack Snyder, l’universo cinematografico legato ai personaggi tratti dai fumetti Dc Comics sta subendo notevoli scossoni. Nelle scorse ore è stata annunciata la cancellazione di due titoli ipotizzati per i prossimi anni: New Gods di Ava DuVernay e lo spin-off in versione horror di Aquaman The Trench di James Wan. Se queste produzioni sono state messe da parte (nonostante gli studios assicurano che gli stessi registi torneranno in pista, qualora dovessero riprendere i lavori), c’è invece un altro progetto confermato: un film su Supergirl.

A confermarlo è Hollywood Reporter, che elenca i titoli in corso di sviluppo presso Warner e Dc Films: se sono certi quelli in arrivo nel 2022, ovvero The Batman, The Flash, Black Adam e, nel 2023, il sequel di Shazam, restano aperte le porte a Blue Beetle, Batgirl, Green Lantern Corps, Static Shock, Zatanna, un terzo Wonder Woman e, appunto, Supergirl. Il personaggio di Kara Zor-El, cugina e controparte femminile del Kal-El, più noto come Superman, ha già attualmente una serie dedicata nell’universo narrativo che Greg Berlanti supervisiona per il canale americano The Cw: la pellicola, con tutta probabilità, avrà un’altra interprete (e quindi non Melissa Benoit ), un’ambientazione e una trama differenti.

Un progetto simile è tra le ipotesi di Warner dal 2018, ma adesso pare assumere ulteriore concretezza, specialmente con l’uscita di scena di Superman interpretato da Henry Cavill, che ha preso parte all’ultimo Justice League ma che difficilmente tornerà in futuro. L’introduzione di Supergirl sarebbe un modo per mantenere il legame con il mondo dei kriptoniani e, magari, servire ai fan qualche fugace cameo di Superman – Cavill. Anche se c’è un ennesimo progetto legato all’Uomo d’acciaio – ora alle primissime fasi di sviluppo – affidato al celebre produttore J. J. Abrams e all’acclamato scrittore afroamericano Ta-Nehisi Coates, che potrebbe essere un film speciale a sé stante e, secondo alcuni, capace di presentare al mondo il primo Superman black della storia.

