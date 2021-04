Digital Transformation: ancora 50 milioni per le PMI

2 April 2021 – 10:34

Oltre il 50% di quanto stanziato lo scorso anno per sostenere la Digital Transformation delle micro, piccole e medie imprese è ancora disponibile.

The post Digital Transformation: ancora 50 milioni per le PMI appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico