Colao: connessioni a 1 Gbps per tutti entro il 2026

2 April 2021 – 10:43

Il Ministro Vittorio Colao ha esposto i piani del governo in merito a banda ultralarga, infrastruttura cloud, rete unica e transizione digitale.

Fonte: Punto Informatico