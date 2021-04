ChessUp, la scacchiera che ti insegna a diventare un maestro di scacchi

2 Aprile 2021 – 9:24

(foto: ChessUp)La strada che porta a diventare campioni di scacchi è lunga e complicata perché un eventuale talento naturale deve essere alimentato da uno studio costante e un allenamento quotidiano. Avere un buon maestro è fondamentale, ma è prerogativa di pochi: per questo motivo nasce il progetto ChessUp, una specialissima scacchiera dotata di intelligenza artificiale che insegna in modo graduale la strategia e la tecnica in modo interattivo e connesso.

Non servono ore per imparare le regole degli scacchi, ma è proprio nella sua apparente semplicità che si basa uno dei passatempi più complessi e elaborati: è stato calcolato che ci siano qualcosa come 101050 possibili differenti partite giocabili combinando i 32 pezzi tra le 64 case. Gli appassionati studiano le partite storiche, memorizzano sequenze di mosse e contromosse e si mettono alla prova contro umani e computer. Con ChessUp l’approccio è più strutturato perché sarà come avere costantemente un maestro di scacchi a disposizione, con insegnamenti che si affinano gradualmente. D’altra parte, l’intelligenza artificiale è basata sul noto e collaudato motore scacchistico open source Stockfish.

ChessUp viene definito dai propri creatori come “Il tuo allenatore di scacchi, analista personale nonché temibile avversario tutto in uno“. Come funziona? Quando si tocca un pezzo sulla scacchiera vengono illuminate le varie case circostanti indicando attraverso i colori quale sia la mossa perfetta (in verde), quelle potenzialmente buone (tonalità di azzurro) e quelle da evitare (tonalità di rosso). Al giocatore spetta indicare il proprio livello di partenza tramite un pulsante touch e ChessUp adeguerà i consigli di conseguenza, aumentando la difficoltà in modo graduale.

Se si parte da neofiti, ChessUp inizierà con elementi di base, indicando soltanto i possibili spostamenti dei vari pezzi. Ma più si salirà di classe e più verranno aumentate le informazioni con i valori di efficacia delle mosse e vere e proprie lezioni su aperture, difese, attacchi a sorpresa, sacrifici e chiusure. Vale la pena notare che l’intelligenza artificiale non prende il posto del giocatore, al quale infatti spetta sempre la decisione finale su ogni mossa.

Ogni partita viene salvata nel database dell’app companion, che analizza nel dettaglio ogni scelta per offrire un prezioso strumento per imparare dai propri errori e memorizzare le sequenze più efficaci. Con un tap sul tasto learn (impara) si riceverà una breve spiegazione sul perché una tale mossa è la migliore. Si possono anche riprendere i passaggi salienti e sfidare l’A.I. per perlustrare altre scelte e strategie. La piattaforma online consente inoltre a due utenti di ChessUp di giocare da remoto illuminando sulla scacchiera i movimenti dell’avversario.

(foto: ChessUp)Tra le altre opzioni c’è anche quella delle partite veloci con tempo di scelta limitato (blitz chess). In questo caso non ci si dovrà preoccupare di bloccare il timer perché ci penserà la scacchiera stessa grazie al riconoscimento della pressione su ogni singolo pezzo.

ChessUp ha già polverizzato la richiesta minima di raccolta fondi su Kickstarter dunque verrà prodotta. È ancora possibile finanziare il progetto e ricevere a casa un’unità a prezzo scontato da 269 dollari ovvero circa 230 euro (-33% sconto sul prezzo ufficiale) con consegne previste per novembre 2021.



