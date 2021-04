Quanto investe il piano da 2mila miliardi di Biden in digitale e ambiente

1 April 2021 – 11:53

(Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Stop ai sussidi per i combustibili fossili e duemila miliardi di dollari di finanziamenti pubblici per infrastrutture, banda larga, veicoli elettrici, energia pulita, acqua potabile e welfare. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato il nuovo pacchetto di investimenti governativi che intende presentare al Congresso. L’obiettivo è di trasformare e rilanciare l’economia statunitense, vincere la competizione economica con la Cina e dimostrare che “la democrazia funziona”.

Si chiama American job plan e punta a creare milioni di posti di lavoro e indirizzare l’economia americana verso un minore impatto ambientale. “Ogni dollaro speso – riporta la scheda informativa della Casa Bianca – verrà utilizzato per prevenire, ridurre e resistere agli impatti della crisi climatica”. Uno dei punti più importanti del progetto è infatti l’eliminazione dei sussidi statali alle compagnie che si occupano di combustibili fossili e l’investimento di 16 miliardi per la bonifica di pozzi di petrolio e gas abbandonati.

Le aree di investimento

Una gran parte del finanziamento sarà direttamente dedicata allo sviluppo di tecnologie e infrastrutture ecosostenibili. Ad auto elettriche e infrastrutture di ricarica andranno 174 miliardi; 165 miliardi per lo sviluppo e l’ammodernamento delle ferrovie e del trasporto pubblico, compresa l’elettrificazione degli autobus. Inoltre, 213 miliardi saranno dedicati alla creazione di abitazioni ecosostenibili ed economiche, 100 miliardi per la rete elettrica e lo sviluppo delle energie rinnovabili e 100 miliardi per contrastare l’inquinamento delle acque e garantire l’accesso all’acqua potabile

Grande attenzione è stata data anche alla ricerca e sviluppo con 180 miliardi, in particolare rispetto alle nuove tecnologie, e all’incremento della produzione nazionale di semiconduttori (microchip) con un investimento 50 miliardi. Inoltre, 100 miliardi saranno destinati alla posa delle infrastrutture necessarie per garantire l’accesso alla banda larga per tutti e tutte.

Rispetto agli altri settori di investimento, 400 miliardi serviranno per costruire e migliorare le strutture assistenziali per le persone anziane e quelle affette da disabilità; 137 per la ristrutturazione di scuole e università pubbliche; 115 per la ristrutturazione di strade, autostrade e ponti e altri 150 serviranno per aeroporti, porti e altre infrastrutture; 300 saranno destinati alle piccole e medie e imprese e all’artigianato.

Infine, 100 miliardi di dollari saranno destinati alla tutela dei lavoratori e alla creazione di posti di lavoro sostenuti dai sindacati. Nel piano è contenuta anche la proposta di legge per proteggere il diritto dei lavoratori a unirsi in organizzazioni sindacali, il Protecting the right to organize act.

Un piano infrastrutturale “poderoso e audace”, come ha detto Biden, che prevede investimenti statali pari all’1% del Pil statunitense, da spendere in 8 anni. Per finanziare questa mastodontica spesa pubblica, Biden ha proposto l’aumento delle tasse sulle grandi aziende al 28%, dopo che l’amministrazione precedente le aveva portate dal 35% al 21%. In questo modo l’incasso previsto è di 1.000 miliardi in 15 anni. Inoltre, il piano prevede anche l’aumento dei contributi che le multinazionali dovrebbero pagare sui ricavi all’estero e l’aumento delle imposte per tutti i redditi superiori ai 400mila dollari l’anno.

Fonte: Wired