Le sneakers ultra comode e amiche dell’ambiente

1 Aprile 2021 – 15:04

Indumenti e calzature devono essere funzionali, piacevoli e comode. Se allora una scarpa realizzata con materiale riciclato non è una primizia assoluta, l’unione tra materiali naturali e una suola confortevole potrebbe fare di Element 0 un modello interessante, anche in virtù di un design unisex utile per ampliare il raggio di vendita.

Certo emergere tra le sneakers è un’impresa, però rispetto alla miscela di materiali che rendono impossibile riciclare la maggior parte delle scarpe da ginnastica, Element 0 sono calzature che guardano all’opposto, poiché ottenute dal ricorso a lana, lattice naturale, fibra di mais, gomma e sughero riciclato. Dall’abbinamento tra gli ultimi due c’è la suola antiscivolo, mentre la soletta realizzata con gli altri materiali citati è assorbente e anti-odore. Per ridurre al minimo l’impatto ambientale, inoltre, l’azienda parigina Juch ha creato una borsa in tela per lavare le scarpe e ridurre il consumo di acqua (si possono comunque lavare anche in lavatrice).

Chi desidera avere un paio dei cinque modelli disponibili, con taglia e colore che si scelgono al termine della campagna di crowdfunding, può prenotarle qui per 95 euro, con spese di spedizione incluse, e attendere luglio per la consegna a domicilio.

