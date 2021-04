L’anime Pacific Rim: La zona oscura avrà una seconda stagione

1 April 2021 – 11:45

Ha fatto il suo debutto nemmeno un mese fa, il 4 marzo, ed è già stato rinnovato per una seconda stagione. Stiamo parlando di Pacific Rim: La zona oscura, l’anime originale di Netflix tratto dalla saga di film inaugurata dal live-action del 2013 diretto da Guillermo del Toro, a cui è seguito il sequel Uprising del 2018. Ambientato in un lontano futuro distopico in un cui la razza mostruosa dei Kaiju ha sconvolto il continente australiano, i due fratelli Taylor e Hayley, orfani perché i genitori sono andati a combattere le terribili creature e non sono più tornati, s’imbattono per caso in un Jaeger, cioè i robottoni usati dalla resistenza contro i mostri.

Nell’immagine che annuncia la nuova stagione, infatti, Taylor e Hayley sono agganciati al loro Jaeger, che si chiama Atlas Destroyer, mentre attendono di attaccare un mostruoso Kaiju di fronte a loro. Il primo ciclo di episodi si conclude con una rivelazione: il Bimbo, che gli stessi fratelli hanno ritrovato nel centro di addestramento e che sembra essere un ibrido (un po’ umano e un po’ kaiju) dotato di poteri straordinari, è in realtà il Messia dei kaiju. Si attendono le conseguenze.

It’s not over yet, there’s so much more to The Black…. pic.twitter.com/yk6bGmdpxw

— Pacific Rim (@PacificRim) March 31, 2021

Non c’è ancora una data precisa per il ritorno di Pacific Rim: La zona oscura, ma è probabile che sia nel corso del 2022. Il progetto è uno dei tanti che attesta l’impegno crescente di Netflix rispetto al mondo degli anime: solo negli ultimi giorni la piattaforma di streaming ha ordinato 40 nuovi titoli d’animazione in stile giapponese, fra cui quello tratto dal popolare manga Record of Ragnarok e lo spin-off di Resident Evil: Infinite Darkness.

The post L’anime Pacific Rim: La zona oscura avrà una seconda stagione appeared first on Wired.

Fonte: Wired