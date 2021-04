La voce di Siri non sarà più solo femminile

1 April 2021 – 17:27

(Foto: Apple)Si dice Siri e si pensa subito alla voce femminile che assiste milioni di utenti su iPhone e sugli altri prodotti Apple da iPad ai Mac in tutto il mondo. Ma dal prossimo aggiornamento iOs 14.5 si apporterà una piccola (grande) modifica come la selezione del timbro della voce al momento della configurazione.

Il dettaglio è stato scovato nelle versioni beta preliminari di iOs 14.5 che mettono davanti alla scelta della voce togliendo quella femminile da una condizione di default. Il percorso intrapreso da Apple è quello della lotta alle discriminazioni e agli stereotipi come quello che vede l’assistente al servizio dell’utente associata a una voce appunto femminile. Ricordiamo che in determinati paesi, invece, Siri è di default maschile come in come in arabo, olandese, inglese con accento britannico o francese.

“Questo è il proseguimento dell’impegno di lunga data di Apple nei confronti della diversità e dell’inclusione, e di prodotti e servizi progettati per riflettere meglio la diversità del mondo in cui viviamo“, si può leggere in un commento della società californiana riportato da TechCrunch.

https://twitter.com/gruber/status/1377410922147274754

La scelta del timbro di voce maschile o femminile (quattro alternative in tutto) dovrebbe riguardare anche le altre localizzazioni di Siri compresa quella italiana, ma non ci sono ancora informazioni precise in merito. Quel che è certo è che l’Italia è interessata dall’implementazione del motore neurale text-to-speech (per leggere un testo) proprietario assieme a Irlanda e Russia per un totale di ora 38 voci in tutto il mondo.

La versione inglese ora include nuovi accenti e suona più naturale, come si può ascoltare nel video qui sopra. Si stima che in questo momento Siri gestisca 25 miliardi di richieste al mese da oltre mezzo miliardo di dispositivi in 21 lingue e 36 nazioni. Tra le altre novità individuate in iOs 14.5 beta c’è anche un’interessante sistema di ricalibrazione del rilevamento dello stato della batteria per una stima più precisa della quantità ancora a disposizione.



