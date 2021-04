La serie da guardare ad aprile

1 April 2021 – 6:00

Il calendario delle serie che partono (e ripartono) ad aprile è fittissimo: con la pandemia che ha bloccato le riprese e sconvolto le date di uscita della scorsa stagione televisiva, molti debutti sono stati rimandati a questa primavera. Tra le produzioni italiane: Anna, Zero e Nudes; tra quelle internazionali: The Nevers, Tenebre e ossa, Them e Clarice. I ritorni più attesi, invece, sono Shameless, The Flash, Batwoman, Grey’s Anatomy e Station 19.

Con il persistere delle chiusure delle sale cinematografiche, l’elenco dei film in streaming è tanto ricco quanto quello delle serie: su Netflix, per esempio, arriveranno la storia neo-western con Idris Elba Concrete Cowboy (2 aprile), la commedia supereroistica con Melissa McCarthy e Octavia Spencer Thunder Force (il 9) e l’avventura animata I Mitchell contro le macchine (il 30). Su Sky debutta il 4 aprile la comedy italiana Genitori vs Influencer con Fabio Volo; su Amazon Prime Video dal 15 è disponibile Cosmic Sin con Bruce Willis e dal 30 Senza rimorso, l’action thriller con Michael B. Jordan e Stefano Sollima alla regia. Sempre il 30 aprile, su Star di Disney+, possiamo vedere Nomadland, superfavorito ai prossimi Oscar.

Tornando alle serie e agli show a episodi, qui i titoli che Wired non si perderà, in rigoroso ordine cronologico:

LOL: Chi ride è fuori – prima stagione dal 1° aprile su Amazon Prime Video



Continua l’impegno di Amazon Prime Video negli show d’intrattenimento made in Italy. LOL: Chi ride è fuori, condotto da Fedez e Mara Maionchi, è una sfida fra 10 comici professionisti (Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna) impegnati a non ridere per sei ore consecutive, mentre gli avversari tentano in ogni modo di farli desistere.

Unlockdown – prima stagione dal 2 aprile su DeaKids (Sky)

Cinque adolescenti che sono poco più che conoscenti si ritrovano a dover convivere tutti insieme in un nuovo lockdown, rimettendo in scena le esperienze ormai quotidiane di questi mesi di quarantena (dalla Dad alle relazioni a distanza passando per le uscite con il cane) e affrontando alcune tematiche cruciali per la loro generazione, dall’identità di genere alle prime esperienze amorose.

Fear the Walking Dead – sesta stagione dal 3 aprile su Mtv (Sky)



Arriva anche in Italia la nuova stagione dello spin-off di The Walking Dead. Mentre il tentativo di Morgan di liberare gli altri membri del gruppo si fa più audace, Virginia è alla disperata ricerca della sorella e prova a proteggere gli insediamenti dalle forze che premono all’interno e all’esterno delle mura. Intanto, il significato dell’espressione “La fine coincide con l’inizio” deiventa sempre più chiaro.

Batwoman – seconda stagione dal 6 aprile su Premium Action (Sky)



Dopo i ritardi dovuti alla pandemia, torna finalmente la serie Batwoman con una grande novità: al posto di Ruby Rose c’è Javicia Leslie. Mentre l’originale Kate Kane è data per morta, un’altra giovane donna indossa il suo mantello per sconfiggere i criminali di Gotham.

Them – prima stagione dal 9 aprile su Amazon Prime Video



Lena Waithe (Master of None) è fra i produttori di questa miniserie antologica horror la cui prima stagione è ambientata negli Stati Uniti degli anni ’50 e ruota intorno a una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. La nuova casa, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali sia soprannaturali, minacciano di distruggere coloro che ci abitano.

Clarice – prima stagione dal 9 aprile su Rai 2 e RaiPlay



Dalla Cbs alla Rai. Clarice fa da sequel al cult Il silenzio degli innocenti. Dopo essere sopravvissuta agli eventi del film, l’agente dell’FBI Clarice Starling, ora interpretata da Rebecca Breeds, torna sul campo per catturare serial killer e predatori nell’intricato scenario politico di Washington.

The Nevers – prima stagione dal 12 aprile su Sky Atlantic e Now



Creata in origine da Joss Whedon, allontanatosi però dopo i recenti scandali, questa nuova serie Hbo racconta di un gruppo di donne di epoca vittoriana dalle abilità sovrumane. A guidare il cast: Laura Donnelly (Outlander) e Ann Skelly (Vikings).

Barry – prima stagione dal 12 aprile su Sky Atlantic e Now



Dopo aver raccolto grande successo di critica e pubblico negli Stati Uniti, Barry arriva anche in Italia. Questa serie Hbo, un po’ commedia dark e un po’ crime, ha per protagonista un ex marine del Midwest che comincia a fare il sicario a basso costo. Un giorno, incaricato di uccidere un aspirante attore a Los Angeles, finisce anche lui per intraprendere la carriera della recitazione. Nei panni di Barry c’è il comico Bill Hader.

Shameless – undicesima stagione dal 13 aprile su Premium Stories (Sky)



Nell’ultima stagione della serie che, dal 2011 racconta i trasgressivi Gallagher, vediamo le avventure spericolate e borderline dei vari componenti della famiglia, a partire da Frank Gallagher interpretato da William H. Macy (Fargo), volgere al termine. E, forse, torneranno alcuni volti precedentemente usciti dal cast come Emmy Rossum e Joan Cusak.

Papà, non mettermi in imbarazzo! – prima stagione dal 14 aprile su Netflix



Jamie Foxx torna alle sitcom per interpretare il padre di famiglia Brian Dixon, che altri non è che una versione esagerata di se stesso. A farne le spese è soprattutto la figlia adolescente Sasha interpretata da Kyla-Drew. A quanto pare, però, Foxx mostrerà tutto il suo talento dando il volto anche ad altri personaggi della serie.

Narciso Nero – prima stagione dal 16 aprile su Disney+



Narciso Nero è una produzione Fx-Bbc che arriva sul canale Star di Disney+. Basata sul bestseller di Rumer Godden, racconta di un gruppo di suore che, nel 1934, tenta di stabilirsi in un palazzo sulle montagne dell’Himalaya, anche se gli oscuri poteri del luogo sembrano portare al ripetersi di una terribile tragedia del passato. L’attrazione per un veterano della Prima guerra mondiale è il primo passo verso l’abisso.

Cambio di direzione – prima stagione dal 16 aprile su Disney+

Questa dramedy sportiva è di David E. Kelley (Big Little Lies, Big Sky). La storia: il coach di basket Marvyn Korn (John Stamos) viene estromesso dalla lega ufficiale per il suo temperamento incontrollabile; l’occasione di riscatto consiste nell’andare ad allenare una squadra di studentesse, insegnando loro la disciplina e il coraggio necessari. Anche lui ne esce trasformato.

Snowfall – quarta stagione dal 18 aprile su Fox (Sky)



La serie drammatica che racconta l’approdo del crack sulle coste della California a partire dal 1983 è alla sua quarta stagione. Le vicende dei protagonisti continuano a incrociarsi: il giovane afroamericano di nome Franklin, il luchador messicano Gustavo “El Oso”, l’agente operativo della CIA Teddy McDonald e la nipote di un boss Lucia Villanueva.

Confronting a Serial Killer – docuserie dal 18 aprile su StarzPlay



Arriva su StarzPlay in contemporanea con gli Stati Uniti. Si tratta di una docuserie in cinque parti prodotta e diretta da Joe Berlinger, che mette in scena il rapporto fra la giornalista e scrittrice Jillian Lauren e colui che è considerato il più sanguinoso serial killer americano, Sam Little, con 40 anni di crimini e quasi 100 vittime alle spalle. Entrata in confidenza con lui, Lauren ottiene i particolari più oscuri e agghiaccianti dei suoi delitti, aiutando la polizia a chiudere i casi e a dare giustizia alle vittime rimaste fino ad allora senza nome.

Station 19 – quarta stagione dal 20 aprile su Fox (Sky)



Il nuovo ciclo di episodi parte con il crossover con Grey’s Anatomy (la cui seconda parte della diciassettesima stagione debutta questa sera). Gli intrecci con il Grey Sloan Memorial Hospital proseguono, come proseguono i salvataggi sempre più estremi dei protagonisti della Caserma 19 di Seattle.

Nudes – prima stagione dal 20 aprile su RaiPlay

È il remake tutto italiano di un format originale norvegese. Nei 10 episodi da venti minuti ciascuno vediamo tre adolescenti, Vittorio, Sofia e Ada, affrontare ognuno a modo suo lo scottante e quanto mai attuale problema del revenge porn e il difficile passaggio all’età adulta.

Zero – prima stagione dal 21 aprile su Netflix



Da un’idea di Antonio Dikele Distefano, arriva una nuova produzione originale italiana Netflix. Il protagonista è un ragazzo timido che, per aiutare gli amici a salvare il quartiere, sviluppa un superpotere dalle conseguenze inaspettate: la capacità di rendersi invisibile. Che è poi quello che accada nella vita vera ai ragazzi italiani di origini straniere, anche loro al centro della storia.

Law & Order – Unità vittime speciali – 22esima stagione dal 21 aprile su Premium Stories (Sky)



Fa il suo debutto la 22esima stagione di una delle serie più amate e longeve di sempre: Law & Order: Unità vittime speciale. A guidare ancora una volta il cast di investigatori c’è Mariska Hargitay, che ha il volto inconfondibile dell’apprezzatissima Olivia Benson, promossa capitano. Spoiler: in un episodio torna Chris Meloni nei panni dell’agente Elliot Stabler, aprendo la strada al nuovo spin-off Law & Order – Organized Crime.

I segreti delle balene – docuserie dal 22 aprile su Disney+

In occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile arriva su Disney+ una nuova serie in quattro parti targata National Geographic e prodotta dal regista James Cameron. Narrata in originale da Sigourney Weaver, si avventura in profondità nel mondo delle balene per testimoniarne le straordinarie capacità di comunicazione e le intricate strutture sociali. Il risultato è un viaggio epico, girato nel corso di tre anni in 24 località del mondo, che mostra la complessità di un habitat he spesso sottovalutiamo e mettiamo in pericolo.

Anna – miniserie dal 23 aprile su Sky Atlantic e Now



Niccolò Ammaniti firma l’adattamento seriale del suo stesso romanzo del 2015. Ambientato in un futuro distopico devastato da un virus che uccide solo gli adulti, ha per protagonista una ragazzina testarda e coraggiosa che parte alla ricerca del fratello rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, Anna si lascia guidare dal quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela, scoprendo però che dovrà inventarsi anche nuove regole.

Tenebre e ossa – prima stagione dal 23 aprile su Netflix



In un mondo fantastico l’orfana Alina Starkov scatena uno straordinario potere per salvare l’amico di sempre Mal; entra così a far parte di un’élite di soldati magici chiamata Grisha. Ispirata ai libri fantasy di Leigh Bardugo, la serie Tenebre e ossa è una produzione originale Netflix.

Grown-ish – prime due stagioni dal 23 aprile su Disney+



Lo spin-off di Black-ish racconta della giovane Zoey Johnson mentre inizia il college e intraprende il suo esilarante viaggio verso l’età adulta. Alternando con sapienza toni leggeri e temi più seri, svela che cosa devono affrontare studenti e insegnanti black nell’America di oggi e non solo.

The Flash – settima stagione dal 26 aprile su Premium Action (Sky)



Dopo la pausa forzata per il coronavirus, torna la serie The Flash svelando ciò che è rimasto in sospeso, in particolare che cosa è successo a Iris. Sono presenti tutti i soliti protagonisti, tranne Hartley Sawyer alias l’Uomo Allungabile, licenziato per via di alcuni tweet controversi; mentre fa il suo debutto Jon Cor nei panni dello scienziato Mark Stevens/Chillblaine. Lo show è già stato rinnovato per l’ottava stagione.

The Handmaid’s Tale – quarta stagione dal 29 aprile su Tim Vision



Alla fine della terza stagione June Osborne (Elisabeth Moss) si sacrifica ancora una volta per creare un diversivo e salvare un aereo pieno di ragazzini dalla grinfie di Gilead. Nei nuovi episodi – in arrivo in contemporanea con gli Stati Uniti – deve mettersi a capo della resistenza contro il regime autoritario, affrontare ulteriori pericoli e recuperare la figlia.

The Mosquito Coast – prima stagione dal 30 aprile su Apple Tv+



Dopo il film del 1986 con Harrison Ford, ecco un nuovo adattamento, questa volta seriale, del romanzo dello scrittore americano Paul Theroux. A interpretarne il protagonista è il nipote Justine Theroux, noto per i suoi ruoli in The Leftovers e Maniac: nei panni dell’inventore Allie Fo, sempre più frustrato dalla società consumistica statunitense, decide di trasferirsi in Centro America con la famiglia.

