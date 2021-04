HoloLens per i militari USA, al via la produzione

1 April 2021 – 10:23

Terminata con successo la fase di prototipazione, prende il via quella della produzione vera e propria: i militari USA indosseranno visori HoloLens.

