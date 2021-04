Google ha cancellato il suo pesce d’aprile anche per il 2021

1 April 2021 – 11:45

(foto: AMY OSBORNE/AFP via Getty Images)Niente pesce d’aprile per Google, anche quest’anno. Vista la pandemia in corso, al colosso di Mountain View non va di scherzare: Big G ha rinnovato la sua astensione dalla giornata degli scherzi, come già aveva fatto nel 2020.

La conferma è arrivata da una mail interna riservata ai manager pubblicata da Business Insider. Un’ulteriore passo nella direzione contraria a quella imboccata negli ultimi anni, quando Google aveva stupito il mondo con trovate ingegnose come una caccia al tesoro tramite Google Maps – un’idea che successivamente è diventata celebre grazie a Pokémon Go – un ormai prossimo insediamento umano su Marte in tempi (era il 2011) in cui Elon Musk non l’aveva ancora messo nel mirino, oppure di un meraviglioso traduttore per animali.

Per Google il 1° di aprile peraltro è una data di una certa importanza anche al di fuori degli scherzi: il servizio di posta elettronica Gmail è stato annunciato proprio in questo giorno, nel 2004.

“Durante l’ultimo anno sono stato rinfrancato da quanto i nostri prodotti, programmi e persone sono stati utili durante uno dei periodi più difficili della storia dell’umanità“, ha scritto ai dipendenti Marvin Chow, vicepresidente del marketing globale di Google all’inizio di questo marzo. “Lo abbiamo fatto con sensibilità ed empatia, riflettendo la gamma di esperienze stimolanti che tanti stanno vivendo a livello globale”. “Con gran parte del mondo ancora alle prese con sfide cruciali, quest’anno metteremo di nuovo in pausa gli scherzi per il pesce d’aprile. Come l’anno scorso, troveremo altri modi appropriati per portare momenti di gioia ai nostri utenti” ha continuato Chow.

Altre grandi aziende come Volkswagen hanno invece giocato d’anticipo, preferendo prendere in giro i propri utenti, e facendo cascare nel loro tranello anche importanti testate giornalistiche.

L’anno prossimo tuttavia potrebbe che Google pensi di nuovo a uno scherzo talmente ben riuscito da doverlo ritirare immediatamente: è accaduto col pulsante Mic-Drop inserito per l’occasione in Gmail nel 2016. Premendolo, gli utenti avrebbero inviato la mail appena composta con l’inserimento automatico come firma di una gif dei Minion del film Cattivissimo me, dove il piccolo personaggio lascia cadere il microfono. Ottimo per le email di lavoro, ma purtroppo irrealizzato.

